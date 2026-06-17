Россияне стали чаще работать по ненормированному графику

HR-эксперт Киося: все больше россиян работают по ненормированному графику Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К концу этого года доля офисных и управленческих кадров, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55–60%. Об этом «Газете.Ru» заявила HR-эксперт Валентина Киося.

«По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15–20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45–50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT, финансов и консалтинга — до 70%», — отметила она.

Киося подчеркнула, что количество таких сотрудников продолжит расти. А главной причиной является кадровый дефицит, когда одному специалисту физически приходится закрывать 1,3–1,5 ставки, добавила эксперт.

RT рассказал, что распространение искусственного интеллекта (ИИ) меняет представление о хорошей работе. Когда ИИ начинает выполнять часть задач сотрудников быстрее и дешевле, у многих возникает кризис профессиональной идентичности.