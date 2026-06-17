Власти Британии оштрафовали компанию SGTL за нарушение антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Британские власти оштрафовали компанию Sabre Global Technologies Limited на £1 млн (около $1,34 млн) за нарушение антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Британии.

По данным ведомства, основанием для санкционного взыскания стали переводы российской авиакомпании "Уральские авиалинии" на счета SGTL. В апреле-июне 2022 года компания выставила перевозчику счета на сумму около $906 тысяч.

Позднее британский банк заморозил средства. Регулятор отметил, что компания сама сообщила о нарушении и сотрудничала со следствием, что было учтено при определении размера штрафа.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в черный список ЕС были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных стран.