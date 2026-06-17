Суд продлил арест украинскому летчику Шиманскому* по обвинению в убийстве Фото: Ольга ЮШКОВА.

Басманный суд Москвы продлил арест пилоту малой авиации Вооруженных сил Украины Дмитрию Шиманскому*. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Боровский.

«Защита настаивала на отказе», — говорится в сообщении.

Согласно судебным материалам, Шиманскому* предъявили обвинения по ряду статей УК, включая организацию преступного сообщества, убийство, похищение человека, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, превышение служебных полномочий, грабеж и нелегальное пересечение государственной границы России. Подробности вменяемых ему деяний на данный момент не раскрываются.

В марте 2025 года Шиманский* был приговорен к 26 годам лишения свободы. В рамках того же уголовного дела фигурировал другой украинский пилот Александр Морозов*, которому назначено наказание в виде 22 лет колонии.

В январе 2025 года украинские пилоты признали вину в подготовке теракта на российской территории.

* — Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.