Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 11 км

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Вулкан Шивелуч на Камчатке в ночь на 18 июня выбросил столб пепла на высоту около 8,3 км над уровнем моря. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

К утру того же дня, по данным специалистов, пепловое облако поднялось уже примерно до 11 км над уровнем моря. Геофизики уточнили, что сам вулкан в настоящее время скрыт облачностью.

Параметры извержения удалось определить на основе сейсмических и спутниковых наблюдений. Согласно данным, пепловое облако на высоте около 11 тысяч метров распространяется в северо-восточном направлении.

Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке был зафиксирован мощный пепловый выброс на вулкане Безымянный. Столб пепла поднялся на высоту около 13 километров над уровнем моря. Высоту выброса определили на основе видеонаблюдения и спутниковых данных.