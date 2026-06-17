Кук заявил, что Apple повысит цены на свою продукцию Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Apple планирует повысить цены на продукцию. Об этом сообщил глава американской корпорации Тим Кук, его слова передает The Wall Street Journal.

«К сожалению, повышение цен неизбежно. <…> Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — говорится в сообщении.

Кук пояснил, что решение вызвано подорожанием комплектующих, в частности, микросхем и накопителей, что серьезно увеличило себестоимость производства.

При этом глава компании не назвал точных дат планируемого повышения цен и не уточнил, какую именно продукцию Apple оно затронет. Ожидается, что следующий крупный анонс новых устройств компании произойдет в сентябре, когда будет представлена линейка смартфонов iPhone 18.

Напомним, что с 1 сентября на посту гендиректора Тима Кука сменит старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.