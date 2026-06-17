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НовостиВ мире17 июня 2026 23:53

Кук заявил, что Apple повысит цены на свою продукцию

Кук отметил, что повышение цен на продукцию Apple неизбежно
Анна ПЕТРОВА
Кук заявил, что Apple повысит цены на свою продукцию

Кук заявил, что Apple повысит цены на свою продукцию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Apple планирует повысить цены на продукцию. Об этом сообщил глава американской корпорации Тим Кук, его слова передает The Wall Street Journal.

«К сожалению, повышение цен неизбежно. <…> Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — говорится в сообщении.

Кук пояснил, что решение вызвано подорожанием комплектующих, в частности, микросхем и накопителей, что серьезно увеличило себестоимость производства.

При этом глава компании не назвал точных дат планируемого повышения цен и не уточнил, какую именно продукцию Apple оно затронет. Ожидается, что следующий крупный анонс новых устройств компании произойдет в сентябре, когда будет представлена линейка смартфонов iPhone 18.

Напомним, что с 1 сентября на посту гендиректора Тима Кука сменит старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус.