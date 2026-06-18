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НовостиВ мире18 июня 2026 0:45

В Италии отметили желание Киева и Запада продолжать конфликт: «До последнего украинца»

L’AntiDiplomatico: киевский режим и Запад хотят продолжать боевые действия
Анна ПЕТРОВА
L’AntiDiplomatico: киевский режим и Запад хотят продолжать боевые действия

L’AntiDiplomatico: киевский режим и Запад хотят продолжать боевые действия

Фото: REUTERS.

Киевские власти осознают неизбежность скорого поражения, однако намерены продолжать боевые действия. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«... Киевская хунта и ее западные спонсоры, похоже, непреклонно настроены на вариант продолжения конфликта до последнего украинца», — говорится в сообщении издания.

По словам автора материала, руководству киевского режима удается безосновательно манипулировать западными партнерами.

В свою очередь польское издание Mysl Polska сообщало, что перед саммитом G7 Киев развернул пиар-кампанию с целью получить дополнительную поддержку со стороны Запада.

Тем временем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что некоторые западные эксперты и политики хотят продолжать противостояние с Россией «руками» Киева.