МИД Турции: Эрдоган передаёт большой привет Путину Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях саммита Россия - АСЕАН в Казани глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему «большой привет» от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Большое спасибо вам, что вы предоставили нам возможность встретиться с вами в связи с такой вашей занятостью, таким насыщенным графиком. Господин президент передает вам большой горячий привет», — говорится в сообщении.

Ранее российский глава назвал важной вехой стратегического партнерства юбилейный саммит России и АСЕАН. Тогда же президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре.

Российский президент также подтвердил готовность Москвы на продолжение активной работы с государствами-членами АСЕАН, опираясь на накопленный опыт и перспективы.