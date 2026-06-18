Кольцо у Красного Лимана сжимается: ВСУ попали в оперативное окружение в ДНР

Марочко: ВС РФ сформировали два огневых мешка для ВСУ у Красного Лимана Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные сформировали два огневых мешка для боевиков Владимира Зеленского в окрестностях Красного Лимана в ДНР — у населенных пунктов Заречное и Ставки. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Юго-западнее населенного пункта Заречная и юго-западнее населенного пункта Ставки образовались два огневых мешка. То есть в оперативное окружение попали украинские группировки, которые находятся в данном районе. Сейчас идет сжимание кольца у Красного Лимана», — сказал он.

Накануне в Минобороны России сообщили, что Южная группировка ВС РФ освободила от Вооруженных сил Украины 96 зданий Константиновке Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в Константиновке пытаются избегать прямых сражений с войсками России. Они больше предпочитают вести наблюдение из укрытий.