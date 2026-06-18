Лавров: непонятно, каким образом Фёдоров хочет сделать Крым островом Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остается неясным, каким именно образом министр обороны Украины Михаил Федоров намерен «сделать Крым островом». Об этом Лавров сообщил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — выразил недоумение Лавров.

Российский министр иронично отметил, что Федоров недавно в должности и ему стоит освоиться.

17 июня министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах ВСУ «сделать Крым островом» с помощью дронов, нецензурно пообещав полуострову тяжелые времена.

«Осуществляется изоляция Крыма дронами. И в ближайшее время Крым может стать островом. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Курортный сезон там будет только для наших дронов», — сказал Федоров.

При этом решением Международного арбитражного суда в Гааге Крым и Новороссия признаны российскими. Так, впервые в истории международного права юридически обязательный документ признал Керченский пролив и Азовское море внутренними водами и неотъемлемой частью суверенной территории РФ.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, работа по выявлению имущества украинских олигархов уже принесла плоды — основная масса активов найдена и обращена в собственность региона.

Тогда же Константинов отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский не стал обжаловать национализацию своей квартиры в Ливадии на южном берегу Крыма.

Напомним, что главарь киевского режима признал, что у Украины нет сил вернуть Крым.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия пришла на помощь жителям Крыма в 2014 году, а не занималась аннексией полуострова. Крым был включен в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, состоявшегося на фоне госпереворота на Украине. Украина, а также многие западные страны присоединения не признали. Киев продолжает наносить удары по полуострову, используя артиллерию и беспилотники против гражданской инфраструктуры.