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НовостиПроисшествия18 июня 2026 3:07

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву

Губернатор Евраев сообщил об ограничениях движения транспорта в Ярославской области утром 18 июня
Анна ПЕТРОВА
Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал губернатор в «Максе».

Этим же утром в аэропорту Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме этого, в Ярославской области была объявлена ракетная опасность около 05:37 по мск.

К утру 18 июня силы противовоздушной обороны столицы ликвидировали 33 беспилотника на подлете к Москве. По данным градоначальника Сергея Собянина, обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на территорию торгового центра «Садовод». У одного из зданий комплекса зафиксированы незначительные повреждения