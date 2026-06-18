В РФ расширили основания для лишения выплат сотрудникам силовых структур Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации РФ одобрил закон, который расширяет перечень оснований для увольнения сотрудников силовых структур, а также случаи, при которых им не выплачивается единовременное пособие при увольнении.

Нововведения затронут сотрудников целого ряда ведомств: таможни, пожарной охраны, ФССП и Федеральной службы исполнения наказаний. Для них количество ситуаций, в которых они могут остаться без единовременной выплаты при увольнении, увеличивается.

В частности, единовременное пособие не будет выплачиваться в следующих случаях: утрата сотрудником допуска к гостайне из-за нарушения законодательства о государственной тайне; прекращение российского гражданства; наличие гражданства или вида на жительство другого государства.

Кроме этого, закон лишает права на выплату за статус иноагента, за проступок, порочащий честь, и за провал испытательного срока.

Как сообщал KP.RU, родители и дети ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность I или II группы, получили право на отпуск вне утвержденного графика одновременно с отпуском военнослужащего.