Мирошник: попытки Лубинца снять ответственность за удар по детям – цинизм

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал откровенной ложью и цинизмом попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Беларуси.

В беседе с ТАСС дипломат обратил внимание, что Лубинец, отрицая причастность Украины к инциденту, при этом не заявлял о намерении провести расследование и разобраться в произошедшем. Мирошник подчеркнул, что такие заявления звучат особенно цинично на фоне конкретного террористического удара, нанесенного украинскими боевиками.

Напомним, трагедия произошла накануне. 17 июня украинские боевики с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус. На момент удара в салоне находилась детская футбольная команда из Беларуси. Юные спортсмены ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Семь человек, в том числе дети, пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным преступлением атаку украинских боевиков на автобус в Брянской области.