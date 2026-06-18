Попова: Рост случаев ожирения среди младших школьников в России остановили Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Увеличение числа учеников младших классов с ожирением удалось остановить в России. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы остановили рост темпов в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам", - сказала она.

Попова утверждает, что у детей поменялись вкусовые привычки, так как они стали есть меньше соли и сахара. Глава ведомства отметила, что этот навык нужно донести до других возрастных групп.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что Россия входит в первую десятку стран мира по темпам прироста числа граждан, страдающих ожирением. Кроме того, растёт число детей с лишним весом, особенно заметно это среди мальчиков.