На Солнце затишье: ученые дали обнадеживающий прогноз о космической погоде на неделю

ИКИ РАН: Ближайшую неделю на Солнце ничего не произойдет. Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геомагнитная обстановка и вспышечная активность остаются на низком уровне, и в ближайшую неделю на Солнце не ожидается значительных событий. Об этом сообщили сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

«По Солнцу в ближайшую неделю будут выходить исключительно сообщения вида "опять ничего не происходит". Готовьтесь. Это все, что мы можем сказать о космической погоде», — говорится в сообщении лаборатории.

Ученые также предупредили, что в разделе солнечного ветра появились новые изображения. Однако специалисты пока не уверены в серьезности этих данные и продолжают их анализировать.

Как писал KP.RU, ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.