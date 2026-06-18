Археологи нашли прототип Стоунхенджа в нескольких километрах от него. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Археологи обнаружили сооружения недалеко от доисторического каменного круга Стоунхендж на юге Англии, которое служило его «прототипом». Об этом сообщает AP News.

По информации источника, сооружение состояло из двух деревянных столбов, расположенных на расстоянии 120 метров друг от друга и направленных прямо на восходящее солнце во время летнего солнцестояния. Исследователи заявили, что постройка предшествовала Стоунхенджу примерно на 500 лет.

Объект Всемирного наследия был построен на равнине Солсберийской равнины поэтапно, начиная с 5000 лет назад. А уникальный каменный круг был воздвигнут около 2500-го года до нашей эры.

Значение этого места является предметом активных дебатов. Наиболее распространенная интерпретация заключается в том, что это был храм, ориентированный на движение солнца — идеально совпадающий с летним и зимним солнцестоянием.

Организация «Английское наследие» сообщила, что существуют теории о Стоунхендже, включая версию о том, что это было место коронации датских королей, друидский храм или астрономический компьютер для предсказания затмений и солнечных событий.

Ранее сайт KP.RU писал, что ФБР США передало Мексике похищенный более 30 лет назад из архива документ, являющийся исторической ценностью. Речь идёт о платёжном поручении, подписанном испанским конкистадором Эрнаном Кортесом.