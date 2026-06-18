Финляндия закупит у США авиабомбы GBU-53 для истребителей F-35. Фото: Antoni Byszewski/GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия приобретет у Соединенных Штатов Америки планирующие авиабомбы GBU-53 для истребителей F-35. Об этом на своем официальном сайте сообщило оборонное ведомство страны.

Сделка, как отмечается, пройдет в рамках программы военного сотрудничества с США.

«Закупка дополняет ранее размещенный заказ в рамках комплексной программы приобретения F-35. Речь идет о новой возможности, которая укрепит обороноспособность Финляндии», — говорится в заявлении.

Вместе с самими бомбами Хельсинки приобретут запчасти, техническую документацию, оплатят обучение персонала, а также ремонтное и сервисное обслуживание.

Ранее сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине все 53 истребителя F-16, которые остаются в распоряжении королевства, к 2029 году. Первые семь самолетов должны поступить в 2026 году, причем четыре из них находятся в нелетном состоянии и будут использоваться как тренажеры.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для ракеты для Patriot в пределах PURL.