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НовостиПолитика18 июня 2026 8:18

Мишустин: Россию и соседей объединяет многовековая общая история

Мишустин заявил, что РФ и соседние с ней страны отстаивают историческую правду об итогах Великой Отечественной войны
Арина СЕРОВА
Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Россия и ее соседи совместно отстаивают историческую правду о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, поскольку их объединяет многовековая история. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на Международной конференции по культурным связям и креативным индустриям.

По словам Мишустина, РФ и соседние государства объединяет не только общее прошлое, но и единая позиция в отношении исторической памяти. Он отметил, что совместная работа по защите исторической памяти особо важна на фоне попыток Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны.

«Нас связывает многовековая общая история. Мы бережно храним и <…> чтим героизм предков, которые плечом к плечу боролись с фашистскими захватчиками», - сказал премьер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что сейчас западные страны пытаются извратить сведения о СВО и внутренних делах РФ. Поэтому Москве нужно доносить правду до общественности о происходящем в мире.