Свыше 13 000 детенышей морских слонов умерли от птичьего гриппа в Австралии

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Свыше 13 тысяч детенышей морских слонов погибли от птичьего гриппа на субантарктических островах Австралии. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные местных ученых.

Тела животных были обнаружены на островах Херд и Макдональд. Исследователи прибыли туда с научной миссией в октябре 2025 года.

Генетический анализ подтвердил: гибель морских слонов, пингвинов и птиц вызвал штамм птичьего гриппа H5. Это первый случай выявления вируса на заморской территории Австралии.

«Патогенный штамм птичьего гриппа убил более 13 000 детенышей морских слонов после заражения гнездовой колонии на субантарктическом вулканическом острове», - указано в статье.

По сведениям ученых, сильнее всего пострадали детеныши южных морских слонов. Смертность в некоторых колониях достигала 97%. Наземные и воздушные исследования, проведенные в октябре 2025 года и январе 2026 года, зафиксировали 13 300 погибших особей.

Ранее KP.RU писал, что в Дании сейчас пытаются выяснить причину гибели кита Тимми, которому помогли выбраться с мелководья. Как известно, его мертвая туша вновь вернулась на побережье спустя две недели после спасения.