Раненых после удара ВСУ по автобусу под Брянском доставили в Беларусь

Ковальчук заявил, что пострадавшим после удара ВСУ оказали всю необходимую медпомощь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белорусские медбригады доставили на родину всех пострадавших в результате атаки ВСУ по автобусу с детьми-футболистами в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в «Максе».

Он уточнил, что отечественные врачи быстро оказали помощь раненым спортсменам. Более того, они помогли своим белорусским коллегам провести исследования и процедуры для транспортировки ребят.

«Белорусские медики и бригады федерального Центра медицины катастроф транспортировали всех пострадавших в Республику Беларусь. Наши доктора сработали оперативно и профессионально», - написал он.

Напомним, что трагедия случилась 17 июня. В тот день автобус с детской футбольной командой направлялся Геленджик, где дети должны были провести свой отдых. На пути их атаковал дрон ВСУ. В итоге на месте скончалась женщина, которая сопровождала ребят. Также были ранены шестеро детей. Власти Беларуси уже обратились к Киеву с требованием пояснить ситуацию, назвав данный инцидент актом терроризма.