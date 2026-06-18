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НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:32

Раненых после удара ВСУ по автобусу под Брянском доставили в Беларусь

Ковальчук заявил, что пострадавшим после удара ВСУ оказали всю необходимую медпомощь
Арина СЕРОВА
Ковальчук заявил, что пострадавшим после удара ВСУ оказали всю необходимую медпомощь

Ковальчук заявил, что пострадавшим после удара ВСУ оказали всю необходимую медпомощь

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Белорусские медбригады доставили на родину всех пострадавших в результате атаки ВСУ по автобусу с детьми-футболистами в Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в «Максе».

Он уточнил, что отечественные врачи быстро оказали помощь раненым спортсменам. Более того, они помогли своим белорусским коллегам провести исследования и процедуры для транспортировки ребят.

«Белорусские медики и бригады федерального Центра медицины катастроф транспортировали всех пострадавших в Республику Беларусь. Наши доктора сработали оперативно и профессионально», - написал он.

Напомним, что трагедия случилась 17 июня. В тот день автобус с детской футбольной командой направлялся Геленджик, где дети должны были провести свой отдых. На пути их атаковал дрон ВСУ. В итоге на месте скончалась женщина, которая сопровождала ребят. Также были ранены шестеро детей. Власти Беларуси уже обратились к Киеву с требованием пояснить ситуацию, назвав данный инцидент актом терроризма.