Работникам назвали пять скрытых признаков, что начальник вас ненавидит

Названы пять признаков, что руководитель относится к вам негативно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Неприязнь со стороны начальника не всегда проявляется открытыми конфликтами, заявила карьерный консультант Зулия Лоикова. Иногда руководитель использует более скрытые методы давления: игнорирует сотрудника, чрезмерно контролирует его работу или обесценивает достижения под видом похвалы. Об этом пишет «Абзац».

«Сигнал – это бойкот коммуникации. Часто встречается в больших компаниях. Это проявляется, когда начальник намеренно не включает сотрудника в общие чаты, забывает пригласить на важные совещания, а информацию о задачах передает через третьих лиц», – объяснила Лоикова.

По словам эксперта, одним из тревожных признаков может быть так называемая агрессивная похвала, когда комплимент звучит скорее как насмешка или попытка унизить профессиональные качества сотрудника. Также о негативном отношении может говорить постоянный гиперконтроль.

Еще один признак – присвоение чужих заслуг. В такой ситуации начальник забирает себе успехи команды, а сотруднику оставляет ответственность за ошибки. Кроме того, насторожить должны игнорирование сообщений, отсутствие обратной связи и демонстративное безразличие к человеку.

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