Депутат Саралиев: Россия и Украина проводят обмен телами по схеме 522 на 33 Фото: REUTERS.

Россия и Украина провели очередной этап обмена телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, в рамках обмена украинской стороне передали 522 тела погибших, российской — 33.

Предыдущий обмен телами состоялся в середине мая. Тогда Украина получила 528 тел погибших военнослужащих, Россия — 41.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал для KP.RU обмен пленными между Россией и Украиной, уделив внимание нескольким случаям.

В начале июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «185 на 185». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, возвращенных российских военнослужащих направили на территории Белоруссии. Российское военное ведомство отметило, что при возвращении российских бойцов из плена посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).