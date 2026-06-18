В Липецкой области девочка принесла домой предмет, похожий на взрыватель от ручной гранаты: история закончилась трагично

В Липецкой области девочка тяжело травмирована при взрыве неизвестного предмета. Фото: министерство здравоохранения Липецкой области

В Липецкой области в руках 13-летней девочки взорвался неизвестный предмет, который она нашла на улице. Подросток получил тяжелые травмы, и теперь врачи пытаются спасти девочке кисть. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает «КП - Липецк».

ЧП произошло еще 16 июня. Школьница нашла на улице предмет, похожий на взрыватель от ручной гранаты и принесла его домой. Потом она попыталась достать кольцо после чего произошел взрыв.

«Ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей», - отметили в ведомстве.

Врачи стабилизировали состояние юной пациентки и экстренно прооперировали, стараясь спасти поврежденную руку. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

В начале мая, напомним, в Крыму неизвестный предмет взорвался в руках у 12-летнего мальчика. Инцидент произошел в Советском районе. По данным следствия, школьник гулял вместе с товарищем рядом с заброшенным зданием и нашел там подозрительный предмет.

Не менее жуткий инцидент недавно произошел в Перми. Там в родительских чатах начали распространяться сообщения о мальчике, который поднял с земли предмет, а тот взорвался у него в руках. По данным властей, предметом оказался сверток с деньгами, который был заминирован.