Риэлтор Решетникова: только выписки из ЕГРН не обезопасят при покупке жилья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приобретение жилья на вторичном рынке в России требует от покупателя тщательной юридической экспертизы. Риэлтор Татьяна Решетникова рассказала, что для обеспечения безопасности сделки недостаточно проверить лишь свидетельство о собственности или выписку из ЕГРН. Так же требуется аудит самого объекта, продавца и истории перехода прав – это исключит скрытые судебные риски и обременения.

Насторожить потенциального покупателя должны слишком низкая стоимость объекта по сравнению со среднерыночной, а также спешка или неадекватное поведение собственника – часто это являются признаками проблемной недвижимости.

Тревожным сигналом также считается отказ продавца предоставить полный пакет документов, мотивируя это тем, что они не требуются для регистрации, а также его нежелание идти на личный контакт, видеозвонки или использовать безопасные формы расчетов.

Необходимо проверить, как часто менялись собственники и не использовался ли при покупке квартира маткапитал.

Частая смена владельцев может указывать на мошеннические схемы, а сделки с использованием маткапитала чреваты судебными спорами даже спустя годы.

В беседе с Газета.ru эксперт посоветовала детально изучить кредитный договор, уделив особое внимание условиям изменения процентной ставки и возможным ограничениям на распоряжение жильем.

А вот самый популярный способ — попросить у продавца справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, не гарантируют безопасности. Важно понимать, что такая справка лишь подтверждает, что человек не состоит на учете или не обращался за психиатрической помощью. Документ не гарантирует, что именно в день сделки продавец был полностью дееспособен, пишет Rt.

Мошенничество с недвижимостью остается одним из самых опасных видов преступлений, ведь речь идет о капитале в миллионы рублей. Росреестр разработал четкий алгоритм защиты, который доступен каждому гражданину, пишет aif.ru.

Ранее, в Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на ученых. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, такие кредиты должны распространяться на специалистов с ученой степенью кандидата или доктора наук, а также на ученых, работающих в стратегически значимых направлениях. Это повысит привлекательность карьеры исследователя, сообщает 360.ru.