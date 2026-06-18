DM: Бразилец инсценировал ограбление и отрубил себе ногу ради страховки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина отрезал себе ногу ради мошенничества со страховкой на 220 тысяч фунтов стерлингов (22 млн рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Мужчина работал техническим административным помощником в местном федеральном университете. Летом 2019 года он оформил четыре страховых полиса.

Спустя несколько недель после оформления он заявил, что его похитили и ограбили, после чего нападавшие отрубили ему правую ногу. Мужчину нашли раненым в сельской местности недалеко от деревни Мерсес. А его отрубленная нога позже была обнаружена в рюкзаке вместе с вещами, которые он заявил как украденные.

После лечения и операции бразилец подал заявления в страховые компании с требованием компенсации. Однако крупная сумма страховых и короткий промежуток времени между заключением договоров и травмой вызвали подозрение у страховщиков и полицейских.

В правоохранительных органах сообщили о преднамеренном плане получения денег мошенническим путем, что сам мужчина отрицал.

Однако местный суд оставил обвинительный приговор после рассмотрения судебно-медицинских заключений, страховых документов, медицинских доказательств и показаний свидетелей, собранных в ходе расследования. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения, которые впоследствии были заменены 720 часами общественных работ и штрафом.

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