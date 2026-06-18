Фицо предложит ЕС организовать прямую линию связи между РФ и Украиной

Фицо предложит Евросоюзу организовать прямую линию связи между РФ и Украиной Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен выступить с инициативой создания прямой линии связи между Москвой и Киевом. Данное предложение он планирует озвучить на заседании Европейского совета, которое состоится в четверг, 18 апреля. Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR.

«Фицо хочет предложить на заседании Евросовета организовать прямую линию связи между Россией и Украиной», — передает агентство.

По мнению словацкого премьера, Евросоюз в его нынешнем статусе не способен сыграть решающую посредническую роль в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Фицо выражал скептицизм относительно скорого завершения боевых действий, заявив, что конфликт на Украине рискует затянуться на длительное время. Глава словацкого правительства также отметил, что лично обсуждал сложившуюся ситуацию как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, констатировав, что у каждой из сторон остается собственное, принципиально отличающееся видение происходящего.