Тульские составляющие формулы развития

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.

В тульском творческом индустриальном кластере «Октава», функционирующем на базе Высшей технической школы, 17 июня дан старт седьмому образовательному модулю в рамках Программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования оперативного уровня. Основной темой четырехдневной интенсивной сессии, которая завершится 20 июня, будет промышленный потенциал региона.

Открывая встречу, губернатор Дмитрий Миляев акцентировал внимание на том, что регион исторически позиционируется как индустриальное сердце России. Здесь наработаны высокие компетенции в оборонно-промышленном комплексе, машиностроении, химии, металлургии и автопроме. При этом стремительный рост демонстрируют пищевая переработка и агропромышленный сектор. Глава области подчеркнул, что экономическая модель региона адаптируется под внешние условия: активно ищутся новые партнеры и перестраиваются экспортно-логистические цепочки.

В настоящее время доля промышленности в структуре валового регионального продукта приближается к 50%. По итогам прошлого года индекс промпроизводства превысил 108%, а индекс производства сельхозпродукции достиг отметки 111,5%. Кроме того, объем капиталовложений в основной капитал вырос на 102%, составив порядка 306 млрд рублей.

Особый акцент губернатор сделал на аграрных успехах. В регионе стабильно собирают от 2,5 до 2,7 млн тонн зерна, что троекратно выше уровня 2011 года. Тульская область удерживает вторую позицию в России по выращиванию картофеля и входит в десятку лучших по производству рапса. Губернатор пояснил, что устойчивость фермерских хозяйств обеспечивается за счет тесной связки с перерабатывающими мощностями, гарантирующими сбыт.

Среди точек притяжения инвестиций Дмитрий Миляев назвал особую экономическую зону «Узловая», которой в этом году исполняется десять лет. На сегодняшний день здесь зарегистрирован 31 резидент, реализующий проекты в АПК, газовой и химической отраслях. Помимо этого, преференциальные условия предоставляют индустриальный парк «Узловая» и территории опережающего развития «Алексин» и «Ефремов».

«Мы проводим активную инвестиционную политику. На протяжении последних десяти лет мы всегда имеем положительный индекс промышленного производства и показатель по динамике роста инвестиций в основной капитал», — заявил Дмитрий Миляев.

В русле поручений Владимира Путина в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году завершено оснащение НПЦ «ТулаДрон» — одного из десяти крупнейших в стране. В этом Центре уже работают десятки компаний-резидентов. С 2020-го функционирует НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ». Участие в программе минобрнауки по развитию Передовых инженерных школ, по словам главы региона, позволяет готовить кадры под запросы предприятий ОПК. Кроме того, получено федеральное финансирование для строительства ИНТЦ «Композитная долина», где ведется поиск инноваций в области новых материалов и химии.

В социальном блоке Дмитрий Миляев напомнил о комплексной поддержке семей. Эта система включает 57 мер помощи. С текущего года запускается региональная льготная программа для семей молодых ученых. Также внедряется демографический стандарт для поддержки семейных работников, в том числе беременных женщин в трудной жизненной ситуации. В воплощении стандарта уже участвуют более 2,5 тыс. предприятий. Действующая корпоративная программа поддержки рождаемости «За будущие поколения» предусматривает полумиллионные выплаты сотрудникам при рождении первенца, 750 тысяч рублей — за второго и 1 млн — за третьего и последующих детей, и в ней участвуют уже 77 организаций.

Отдельно губернатор коснулся системы образования. По реализации проекта «Профессионалитет» регион один из лидеров России: за три года созданы 8 кластеров в пяти отраслях, а в ближайшие два года появятся еще 8 по семи направлениям экономики.

Дмитрий Миляев назвал Тульскую область третьей музейной столицей России — в регионе насчитывается 124 федеральных, региональных, муниципальных и частных музея, а вскоре откроются ещё три филиала музеев федерального уровня.

«Каждый вложенный в экономику рубль должен конвертироваться в средства, которые пойдут на развитие системы образования, здравоохранения, социальную поддержку наших жителей. Работу эту будем продолжать», - констатировал губернатор.

КОНКРЕТНО

Тульская область — один из лидеров Центрального федерального округа по численности исследователей, половина из которых — молодежь. На гранты молодым ученым в прошлом году выделено 150 млн рублей. Трудоустроенным в вузах спирантам вузов платят стипендии по 20 тысяч рублей. Будущие учителя естественных наук получают дополнительно 5 тысяч рублей региональной стипендии. С 2022-го по программе мегагранты в двух опорных вузах действуют лаборатории. С текущего года по инициативе Дмитрия Миляева премии в сфере науки и техники увеличены с 200 тыс. до 1 млн рублей. Компенсируется аренда жилья для иногородних