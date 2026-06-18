NYP: Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив

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Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив после подписания соглашения с Ираном. Об этом сообщает NY Post со ссылкой на данные отслеживания судов.
По информации источника, танкеры под саудовским флагом с шестью миллионами баррелей нефти на борту прошли через Ормузский пролив. Это случилось спустя несколько часов после подписания президентом США Дональдом Трампом соглашение с Ираном.
Согласно анализу движения судов, рейсы из саудовских портов стали крупнейшими за последние недели.
Отмечается, что Саудовская Аравия ранее использовала свой портовый терминал Янбу в Красном море для отгрузки нефти.
Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. США и Иран ранее подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании.