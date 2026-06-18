Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 июня 2026 11:11

NYP: Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив

Танкеры под саудовским флагом с шестью млн баррелей нефти на борту прошли через Ормузский пролив
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
NYP: Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив

NYP: Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три супертанкера под саудовским флагом прошли через Ормузский пролив после подписания соглашения с Ираном. Об этом сообщает NY Post со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации источника, танкеры под саудовским флагом с шестью миллионами баррелей нефти на борту прошли через Ормузский пролив. Это случилось спустя несколько часов после подписания президентом США Дональдом Трампом соглашение с Ираном.

Согласно анализу движения судов, рейсы из саудовских портов стали крупнейшими за последние недели.

Отмечается, что Саудовская Аравия ранее использовала свой портовый терминал Янбу в Красном море для отгрузки нефти.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства в ближайшие день-два. США и Иран ранее подписали в электронном виде меморандум о взаимопонимании.