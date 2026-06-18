Профессор Диесен осудил отработку Нидерландами лагеря для военнопленных РФ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен резко отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения лагеря для российских военнопленных на своей территории на случай конфликта с РФ. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, в сочетании с информацией об угрозах Германии напасть на Россию, гнев в РФ достигает критической точки.

«Этой опосредованной войне необходимо как можно скорее положить конец, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля», - написал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Учения вписываются в общий план, предусматривающий «массовый захват пленных».

В свою очередь посольство России в Гааге подчеркнуло: подобные проекты стали признаком запредельного антироссийского абсурда.