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НовостиВ мире18 июня 2026 11:33

Профессор Диесен осудил отработку Нидерландами лагеря для военнопленных РФ

Опосредованной войне необходимо как можно скорее положить конец, заявил Диесен
Вениамин ЗАХАРОВ
Профессор Диесен осудил отработку Нидерландами лагеря для военнопленных РФ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Профессор Диесен осудил отработку Нидерландами лагеря для военнопленных РФ. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен резко отреагировал на отработку Нидерландами сценария размещения лагеря для российских военнопленных на своей территории на случай конфликта с РФ. Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, в сочетании с информацией об угрозах Германии напасть на Россию, гнев в РФ достигает критической точки.

«Этой опосредованной войне необходимо как можно скорее положить конец, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля», - написал он.

Ранее сайт KP.RU писал, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Учения вписываются в общий план, предусматривающий «массовый захват пленных».

В свою очередь посольство России в Гааге подчеркнуло: подобные проекты стали признаком запредельного антироссийского абсурда.