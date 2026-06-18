ИИ уже клонирует живые организмы: биолог объяснил, как это работает

Роботизированные комплексы могут выполнять ключевые этапы. Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

В Китае разработали технологию автоматизированного клонирования свиней с использованием искусственного интеллекта. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института общей генетики имени В.И. Вавилова РАН Сергей Киселев рассказал, как устроены такие процессы. Об этом пишет mk.ru.

«Подобная технология в отсутствии человека, искусственный интеллект, который работает 24 часа 7 суток в неделю, решает серьезные биомедицинские проблемы, – те самые тысячи органов, которые нужны людям для трансплантации», – поделился биолог.

По словам ученого, с точки зрения современной молекулярной и клеточной биологии такие разработки уже не выглядят фантастикой. Китай сегодня является одним из мировых лидеров в области медицинских технологий и активно развивает направление выращивания органов для трансплантации.

В таких системах роботизированные комплексы могут выполнять ключевые этапы – перенос биоматериала, оплодотворение и пересадку клеток. Искусственный интеллект контролирует процесс практически непрерывно и снижает влияние человеческого фактора.

Ранее сообщалось, что в России запустили эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему.