Сына Джо Байдена взяли на должность советника в наркологический диспансер в США Фото: REUTERS.

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, устроился на работу в реабилитационный центр Peak Path Health в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Newsmax. Он занял должность советника наркологического диспансера, а также исполнительного директора благотворительного фонда клиники, который создан для поддержки людей с зависимостями.

В июне 2026 года Байден отмечает семь лет своей трезвости. В центре подчеркнули, что его собственный опыт борьбы с зависимостью и искреннее желание помогать другим позволяют расширять доступ пациентов к терапии и реабилитации. Фонд помогает людям, у которых нет финансовой возможности получить долгосрочную поддержку.

В последние годы Хантер Байден стал появляться на публике чаще, однако его финансовое положение остается сложным. В ноябре 2025 года он говорил, что его долг составляет 17 миллионов долларов из-за судебных издержек по федеральным делам об оружии и налогах.

Ранее Хантер Байден признался, что был «деградировавшим крэковым наркоманом», однако заверил, что не употребляет наркотики с 2019 года. Байдену-младшему вменяли неуплату налогов на более чем 100 тысяч долларов, которые, по версии прокуратуры, тратились на эскортниц и наркотики, а также незаконное хранение оружия, но отец помиловал его перед уходом с поста.