CNBC: на возобновление судоходства в Ормузском проливе могут уйти недели

Эксперты в морской торговли считают, что на улучшение ситуации в Ормузе потребуется много времени Фото: REUTERS.

Восстановление нормального судоходства через Ормузский пролив займет несколько недель. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на руководителей отраслевых компаний и экспертов.

«На устранение скопления судов в Ормузском проливе уйдут недели», - передает слова экспертов телеканал.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 18 июня Соединенные Штаты и Иран официально подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно данным Axios, что американский лидер Дональд Трамп лично подписал копию документа во время ужина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Версале. Однако президент США уточнил, что меморандум не является окончательной сделкой.

На разрешение конфликта между Тегераном и Вашингтоном уже отреагировали в правительстве России. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал хорошим событием подписание меморандума странами.