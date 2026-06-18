Путин надеется, что документ между США и Ираном станет основой договоренностей Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что подписанный США и Ираном документ ляжет в основу будущих договоренностей.

"Полагаю, тот факт, что документ подписан был главами государств - господином Трампом и господином Пезешкианом, - тоже дает основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей", - сказал российский лидер по итогам саммита Россия - АСЕАН.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум о завершении конфликта историческим документом. Он подчеркнул, что этот документ является посланием от сильного Ирана и демонстрирует, что мир становится реальным при взаимном уважении.

Напомним, документ о мире из 14 пунктов был дистанционно подписан президентом США Дональдом Трампом и Пезешкианом. Меморандум получил название "Исламабадский меморандум".