Захарова: Сходка ЕС и Киева говорит об их желании продолжать конфликт с Россией, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу представителей стран Евросоюза и киевского режима, посвященную беспилотникам и развитию беспилотных систем. Дипломат назвала это мероприятие «сходкой», которая свидетельствует о стремлении как нацистов. так и их европейских кураторов, продолжать терроризировать неугодных при помощи БПЛА.

«Девятого июня в Таллине состоялась сходка... североатлантической восьмерки, где вопросом повестки стали украинские дроны. Почетным гостем стал, как всегда, Зеленский и, по сообщениям СМИ, продвигал идею пакетного предложения сотрудничества по беспилотникам», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что главное лицо киевского нацизма напрямую предлагало европейским донорам схему, дескать, вы производите БПЛА - мы их «тестируем». Захарова указала, что нет никаких сомнений, где и как бандиты намерены испытывать европейские беспилотники.

Ранее KP.RU сообщил, что российские силы ПВО сбили за минувшие сутки почти тысячу беспилотников, запущенных украинскими нацистами.