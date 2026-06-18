Россиянам рассказали, когда ждать цветения лаванды

Агроном назвал сроки цветения лаванды. Фото: PaulSat / Shutterstock / Fotodom

Лаванда все чаще становится популярной культурой в России. Ее выращивают не только в южных регионах, но и в средней полосе и даже в более холодных зонах. Агроном Вячеслав Днепров рассказал, когда в 2026 году ждать цветения. Об этом пишет aif.ru.

«Сроки цветения напрямую зависят от трех факторов: сорта, региона выращивания и погодных условий конкретного года. В большинстве садов России лаванда зацветает летом, но конкретные даты разнятся», – поделился эксперт.

По словам специалиста, в южных регионах лаванда зацветает уже в конце мая – июне, в средней полосе пик приходится на июль, а в Сибири и на Урале цветение начинается ближе к июлю и длится до августа.

Эксперт отметил, что самыми популярными в России остаются лаванда узколистная и лавандин. Первая зацветает раньше и лучше переносит холод, вторая дает более крупные и ароматные соцветия, но раскрывается позже – чаще всего в июле или августе. При этом при правильной обрезке некоторые сорта способны зацвести повторно в конце лета.

Напомним, лаванда все активнее используется в медицине благодаря своему мягкому успокаивающему эффекту. Врачи отметили, что аромат и экстракты растения могут снижать тревожность, помогать при депрессивных состояниях.