ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике и Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с УМПК», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в результате авиаударов пункты временной дислокации ВСУ были уничтожены.

Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, которые используются в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки киевского режима.

Также сайт KP.RU писал, что российские войска, по словам главы МО Андрея Белоусова, на Славянском направлении в упорных боях наносят поражение противнику, не оставляя ему никаких шансов.