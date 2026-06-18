Посольство РФ рассказало, зачем Нидерландам нужна мнимая «российская угроза» Фото: REUTERS.

Власти Нидерландов используют тезис о мнимой «российской угрозе» для оправдания собственной милитаризации и наращивания военных расходов. Об этом заявили в посольстве РФ в Гааге, комментируя новую стратегию международной безопасности королевства на 2026–2030 годы.

В российском диппредставительстве отметили, что не увидели в документе никаких принципиальных новелл. По оценке дипломатов, Гаага уже на протяжении последних лет выстраивает весь свой внешнеполитический курс вокруг идеи мнимой угрозы со стороны Москвы. В посольстве подчеркнули, что такая агрессивная риторика не способствует укреплению безопасности, а лишь ведет к дальнейшей эскалации в Европе.

При этом в дипломатической миссии напомнили, что Россия по-прежнему открыта к коммуникации, если она будет строиться на принципах паритета.

«Наша страна не заинтересована в конфронтации и выступает за равноправный, взаимоуважительный диалог, основанный на учете интересов всех сторон», — заявили в посольстве РФ.

Российская сторона рассчитывает, что со временем руководство Нидерландов перейдет к более взвешенному и ответственному подходу, который будет отвечать долгосрочным интересам как самого королевства, так и общеевропейской безопасности в целом.

Ранее власти Нидерландов приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Учения вписываются в план, предусматривающий «массовый захват пленных». В свою очередь посольство РФ в Гааге назвало такой проект признаком запредельного антироссийского абсурда.