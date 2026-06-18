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НовостиПолитика18 июня 2026 13:01

Захарова: США изучали в лабораториях на Украине не типичные для региона вирусы

Официальный представитель МИД России рассказала, что США специально изучали на Украине опасные вирусы
Сергей КУДРИН
Захарова: США изучали в лабораториях на Украине не типичные для региона вирусы, фото: МИД РФ

Захарова: США изучали в лабораториях на Украине не типичные для региона вирусы, фото: МИД РФ

Во время брифинга для журналистов Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сообщила, что в биолабораториях США на территории Украины проводились исследования заболеваний, не характерных для этого региона.

«Американская сторона всячески старалась уходить от обсуждения этой темы в надежде скрыть от общественности и замолчать доказательства существования и финансированием правительством США, преимущественно военным ведомством, свыше 130 биолабораторий в странах, в том числе более 40 на территории Украины», - сказала Захарова.

Дипломат указала на тот факт, что более трети лабораторий США за рубежом находятся в стране, граничащей с Россией, где в 2014 году при поддержке Запада произошел антиконституционный переворот. По словам Захаровой, исследования, проводимые там, не имели прямого отношения к Украине и региону.

Ранее KP.RU сообщил, что Тулси Габбард опубликовала доклад о биолабораториях США на Украине, которых было более 40.