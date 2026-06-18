Теряют много времени на дорогу: боевики ВСУ взвыли из-за блокировки российскими беспилотниками подходов к позициям

BI: солдаты ВСУ из-за российских дронов теряют дни, чтобы добраться до передовой Фото: REUTERS.

Украинским военным требуются несколько дней, чтобы добраться до позиций из-за жесткого контроля линии боевых действий дронами ВС России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в ВСУ.

Анонимный представитель Минобороны Украины пояснил, что боевики ВСУ не могут пройти так называемую «зону поражения» - приграничную территорию, насыщенную беспилотниками. Именно из-за нее они теряют много времени на дорогу.

«(В зоне поражения - прим. ред.) обнаруживается и атаковывается все, что движется <...>. Обычно она простирается примерно на 10–20 километров от линии соприкосновения. Но ее границы расширяются», - заявил собеседник издания.

Первый замминистра обороны Украины предупредил, что в этом году зона боевых действий может вырасти вдвое. По его словам, пехотинцы вынуждены пробираться к позициям под постоянным наблюдением разведывательных и ударных дронов ВС РФ. Он также допустил, что в будущем ВСУ могут полностью лишиться возможности проникать в зону обстрела.

Ранее Минобороны РФ опубликовало данные потерь ВСУ за начало июня в зоне спецоперации. В ведомстве сообщили, что противник лишился свыше 21 тысячи военных.