Главы Тюменской области и ЯНАО проинспектировали ход обновления легендарного санатория «Ахманка»

Губернатор Тюменской области Александр Моор (справа) подчеркнул, что реконструкция «Ахманки» расширит возможности для реабилитации северян. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Нижнетавдинском районе Тюменской области состоялась рабочая выездная проверка хода реконструкции Центра восстановительной медицины «Ахманка».

Объект посетили руководители двух субъектов федерации — губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Руководители регионов проинспектировали обновленные объекты санатория. В Центре возвели новый спальный корпус, рассчитанный на шестьдесят койко-мест, и водолечебницу, а также отремонтировали лечебный корпус. Инженерная инфраструктура здравницы заменена целиком, вдобавок здесь запущена современная газовая котельная. В обновленной водолечебнице вскоре начнут функционировать лечебные ванны и душевые кабины, подающие минеральную воду из собственной скважины, а также крытый бассейн с термальной водой. Помимо этого для гостей и работников санатория построили новый спортзал, где сейчас идет монтаж оснащения.

Этот санаторий не первый год является одной из флагманских площадок для оздоровления жителей Крайнего Севера. В рамках межрегиональной программы «Сотрудничество» здесь ежегодно бесплатно восстанавливают силы инвалиды, ветераны и представители других льготных категории ямальцев. Дмитрий Артюхов особо подчеркнул, что среди северян эта лечебница издавна славится целебными грязями и результативными методиками реабилитации. По его словам, после завершения всех этапов строительства мощность учреждения возрастет вдвое.

Председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, также принявший участие в осмотре, заявил, что программа «Сотрудничество» вновь подтверждает свою состоятельность, позволяя территориям большой Тюменской области сообща решать ключевую задачу — заботу о здоровье и качестве жизни людей. Он поделился личными воспоминаниями о том, какой «Ахманка» была много лет назад, когда еще отапливалась углем. Спикер отметил, что на его глазах здравница преображалась и набирала силу, а с 2002 года к ее модернизации подключился Ямал, тогда как область занималась подведением коммуникаций.

В ходе беседы руководители сошлись во мнении, что обновленный санаторий станет крайне востребован для восстановления бойцов, участвующих в специальной военной операции. Александр Моор пояснил, что общая территория медцентра значительно расширена, и все объекты теперь соединены теплыми переходами, превращая учреждение в целостный кластер, где ведут приём все необходимые специалисты.

«Увеличится количество медицинских услуг для отдыхающих, а это значит, что появятся рабочие места. Ввод в эксплуатацию новых корпусов запланирован в этом году», - отметил Александр Моор.

Отдельно он акцентировал, что развитие санаторно-курортной сферы на юге региона является неотъемлемой частью общей истории трех субъектов Федерации – Тюменской области, Ямала и Югры. Он напомнил, что еще в пору освоения западносибирских месторождений на тюменской земле возводились базы отдыха для северян, и сегодня это партнерство плодотворно продолжается в русле программы «Сотрудничество».