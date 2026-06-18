В Госдуме анонсировали визит парламентариев США в Россию: что известно

Володин: Парламентарии США могут осенью приехать в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Парламентарии из США могут осенью приехать в Россию, диалог происходит по линии внешнеполитического ведомства РФ. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши (американские - прим. ред.) коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть", - сообщил политик.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта несколько российских депутатов нанесли визит американским конгрессменам. По словам парламентария Вячеслава Никонова, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Депутат отметил, что члены Конгресса могут прибыть в Россию в ближайшем будущем. Точные сроки визита пока не установлены.

Напомним, находившиеся с визитом в США депутаты Госдумы обсудили продолжение контактов с американскими коллегами. А состоявшиеся переговоры создали условия для восстановления сотрудничества в самых различных сферах, включая торговлю и инвестиции, отметили в дипмиссии РФ в Вашингтоне.