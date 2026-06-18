Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 июня 2026 13:33

В Госдуме анонсировали визит парламентариев США в Россию: что известно

Володин: Парламентарии США могут осенью приехать в РФ
Сергей ГАПЧУК
Володин: Парламентарии США могут осенью приехать в РФ

Володин: Парламентарии США могут осенью приехать в РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Парламентарии из США могут осенью приехать в Россию, диалог происходит по линии внешнеполитического ведомства РФ. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши (американские - прим. ред.) коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть", - сообщил политик.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта несколько российских депутатов нанесли визит американским конгрессменам. По словам парламентария Вячеслава Никонова, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Депутат отметил, что члены Конгресса могут прибыть в Россию в ближайшем будущем. Точные сроки визита пока не установлены.

Напомним, находившиеся с визитом в США депутаты Госдумы обсудили продолжение контактов с американскими коллегами. А состоявшиеся переговоры создали условия для восстановления сотрудничества в самых различных сферах, включая торговлю и инвестиции, отметили в дипмиссии РФ в Вашингтоне.