«Вы можете не сомневаться»: Путин дал обещание премьеру Лаоса беречь подаренных слонов

Путин пообещал обеспечить лучшие условия содержания слонам, подаренным Лаосом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский президент Владимир Путин заверил, что подаренные Лаосом два слона будут жить в наилучших условиях содержания в Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия - АСЕАН.

Президент поблагодарил власти Вьентьяна за щедрый подарок и выразил уверенность, что животные станут настоящим украшением казанского зоопарка.

«Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, и принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям Казанского зоопарка», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее на этом же мероприятии российский глава призвал страны-участницы АСЕАН перейти на национальную валюту для улучшения торговли. Путин уверен, что такие меры позволят снизить зависимость от западной валюты и укрепить самостоятельность участников на рынке.