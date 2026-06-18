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НовостиПолитика18 июня 2026 13:43

«Вы можете не сомневаться»: Путин дал обещание премьеру Лаоса беречь подаренных слонов

Путин пообещал обеспечить лучшие условия содержания слонам, подаренным Лаосом
Арина СЕРОВА
Путин пообещал обеспечить лучшие условия содержания слонам, подаренным Лаосом

Путин пообещал обеспечить лучшие условия содержания слонам, подаренным Лаосом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский президент Владимир Путин заверил, что подаренные Лаосом два слона будут жить в наилучших условиях содержания в Казани. Об этом глава государства заявил на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита Россия - АСЕАН.

Президент поблагодарил власти Вьентьяна за щедрый подарок и выразил уверенность, что животные станут настоящим украшением казанского зоопарка.

«Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, и принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям Казанского зоопарка», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее на этом же мероприятии российский глава призвал страны-участницы АСЕАН перейти на национальную валюту для улучшения торговли. Путин уверен, что такие меры позволят снизить зависимость от западной валюты и укрепить самостоятельность участников на рынке.