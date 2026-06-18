СК РФ: ВСУ целенаправленно атаковали трассу, по которой ехал автобус с детьми Фото: канал в "Максе" Егора Ковальчука

Украинские боевики целенаправленно атаковали трассу в Брянской области, по которой ехал автобус с детьми из Беларуси. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что следствием установлено, что в 10 часов 17 июня представители вооруженных формирований Украины с применением беспилотника целенаправленно атаковали с воздуха участок автодороги на 98-м км трассы "Брянск - Новозыбков" вблизи деревни Нельжичи, поразив пассажирский автобус.

Как писал сайт KP.RU, Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что акт возмездия киевскому режиму за атаку в Брянской области на автобус с детьми неизбежно последует в скором времени.

Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Несколько человек, в том числе дети, пострадали, погибла беременная мама двойняшек.