SCMP: Двух живых 10-сантиметровых червей вырезали из руки женщины в Китае

Женщина заразилась червями-паразитами после употребления лягушек. Фото: Inside Creative House/Shutterstock/Fotodom

В южной части Китая медики провели уникальную операцию: из руки пациентки, которая жаловалась на сильную боль и уплотнение, были извлечены два живых червя длиной 10 сантиметров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Ван обратилась к медикам и сообщила, что шишка на её руке появилась около года назад и постепенно увеличивалась в размерах. В итоге она стала размером с перепелиное яйцо. Когда боль стала невыносимой, Ван обратилась за помощью в Народную больницу Шэньчжэня в провинции Гуандун.

Медики установили, что извлечённые из руки Ван черви - это спарганумы, паразиты, часто встречающиеся у людей, ведущих нездоровый образ жизни. Ван рассказала, что дома часто готовила лягушек, разделывая их на той же доске, где делала холодные закуски.

По мнению врачей больницы, в результате этой антисанитарии кухонный нож и доска могли быть заражены яйцами паразита. Вероятно, во время приготовления холодных закусок цисты прилипали к продуктам и попадали в организм.

Ранее KP.RU сообщил, что в США начали борьбу с паразитом, пожирающим плоть своего носителя.