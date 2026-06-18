Мир розовых пони сменился миром волков: ЕС винит в своих проблемах Китай

Reuters: ЕС из-за дешевого импорта из Китая больше не живет в мире розовых пони Фото: REUTERS.

В Евросоюзе на фоне ситуации с наплывом дешевого китайского импорта, который привел к дефициту торгового баланса между Брюсселем и Пекином, заявили, что теперь объединение живет "в мире волков, а не розовых пони". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на евродипломата.

"Мы теперь живем в мире волков. Мы больше не живем в мире розовых пони и радуги", - заявил в комментарии Reuters неназванный евродипломат.

Издание отметило, что ситуация для Брюсселя осложняется еще и тем, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, закрывают доступ европейских товаров к американскому рынку.

Как писал сайт KP.RU, 11 июня Китай неожиданно отменил две запланированные на июнь дипломатические встречи с представителями ЕС. По данным издания Financial Times, официальных объяснений Пекин не предоставил. Однако отмена встреч произошла на фоне подготовки Брюсселем новых мер в отношении китайского бизнеса. ЕС разрабатывает правила, которые могут ограничить участие компаний из Китая в госзакупках и ужесточить условия приобретения европейских предприятий.