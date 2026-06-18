Садовод объяснил, почему желтеют завязи огурцов

Вместо обычных подкормок эксперт советует использовать стимуляторы роста. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если у огурцов желтеют и опадают завязи, проблема далеко не всегда связана с нехваткой удобрений – чаще растение так реагирует на стрессовые условия выращивания, рассказал садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если растение сбрасывает завязи, значит, не может их выкормить, сформировать плоды. Так происходит, когда условия для выращивания не соответствуют какому-то внутреннему стандарту», – подчеркнул эксперт.

Вместо обычных подкормок эксперт советует использовать стимуляторы роста и антистрессовые препараты на основе аминокислот. Они помогают растению быстрее восстановиться и наладить внутренние процессы, отметил специалист. Огурцы также любят калий и магний.

Если же без удобрений не обойтись, важно быть осторожным с азотными составами – они могут привести к накоплению нитратов в плодах. В период активного плодоношения лучше отдавать предпочтение органическим подкормкам и следить за балансом калия и магния, которые особенно важны для формирования урожая огурцов.

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