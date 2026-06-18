Девочки решились рассказать о насильнике только, когда стали взрослыми: сотрудник детдома годами развращал детей и снимал на видео

Работника детдома в Ессентуках задержали за совращение малолетних девочек Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ессентуках задержан 64-летний бывший работник детского дома по подозрению в развращении малолетних воспитанниц. Преступления совершались с 2012 по 2016 год, жертвами стали несколько девочек, которые боялись рассказывать взрослым о происходящем. Мужчина убеждал детей, что все нормально, и просил никому не говорить, пишет «КП-Ставрополь».

О случившемся стало известно спустя 14 лет, когда повзрослевшие потерпевшие решились обратиться в полицию. Задержанный полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет.

В ходе расследования у бывшего работника детдома изъяли телефон, ноутбук и планшет, на которых зафиксированы преступления. Спустя годы, он продолжал хранить записи. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого.

Ранее стало известно, что 44-летний житель Тюмени Алексей Новак, пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку, сам является отцом, но не платит алименты своей дочери, его долг составляет более 300 тысяч рублей.