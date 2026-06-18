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НовостиПолитика18 июня 2026 14:08

«Не нуждаемся в чьих-то советах»: Захарова жестко осадила Каллас за попытку вбить клин между РФ и Китаем

Захарова: Слова Каллас о обучении Китаем войск России являются абсурдом
Мария МАМАЕВА
Захарова: Слова Каллас о обучении КНР войск России являются абсурдом

Захарова: Слова Каллас о обучении КНР войск России являются абсурдом

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживыми и абсурдными слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Китай якобы обучает российские войска для участия в конфликте на Украине. Об этом дипломат сказала на брифинге.

«Если говорить кратко и достаточно комплексно, эти заявления <...> Каллас мы считаем абсурдными и лживыми», - подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, российская сторона осуждает подобные провокации и не позволит ЕС таким образом «вбить клин» в дружбу между Россией и Китаем. Захарова заявила, что Москва и Пекин «не нуждаются в чьих-то советах» - страны способны самостоятельно развивать отношения с позиции взаимной выгоды и уважения.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова указала на желание Евросоюза и Киева продолжать конфликт с Россией. Об этом свидетельствует встреча представителей ЕС и Украины на тему развития беспилотных систем.