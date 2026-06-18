Путин назвал угрозы информационной безопасности одними из главных в мире

Президент России отметил важность защиты информационного пространства в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в сфере информационной безопасности являются одними из главных угроз современного мира. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с сингапурским премьером Лоуренсом Воном на полях саммита Россия - АСЕАН.

Путин обозначил кибербезопасность как один из приоритетных вопросов глобальной повестки. По его словам, стремительное развитие цифровых технологий порождает принципиально новые риски, с которыми сталкивается общество. Президент подчеркнул, что недооценивать подобные угрозы в нынешних условиях недопустимо.

«Знаю, что в вашей стране этим активно занимаются и интересуются. Потому что это одна из основных угроз современного мира», - сказал Путин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что нынешняя ситуация в мире помогла нашей стране создать лучшую киберзащиту. По его словам, в РФ сформирована комфортная среда для развития новых технологий.