Владимир Путин назвал Камбоджу давним другом и партнером России

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Россия - АСЕАН с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом назвал Камбоджу давним другом и партнером России. Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Россия - АСЕАН с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом назвал Камбоджу давним другом и партнером России.

"Камбоджа - наш давний друг и партнер. В мае этого года мы отметили 70-летие дипломатических отношений", - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности. Путин в свою очередь подчеркнул, что российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер предложил участникам саммита задержаться в Казани и посетить праздник Сабантуй. По словам главы государства, если у кого-то из участников мероприятия будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление.