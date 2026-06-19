Пенсионными клиентами ВТБ стали более 5 млн человек

Фото: Пресс-служба ВТБ

С начала текущего года свои пенсионные счета в ВТБ открыли более 600 тысяч человек. Общее же число клиентов банка, получающих пенсию на карты и счета финансовой организации, теперь превышает отметку в 5 миллионов человек. Только за первые пять месяцев 2026 года банк зачислил им свыше полутриллиона рублей пенсионных выплат, что на 70% больше, чем за тот же период годом ранее.

В банке подчеркивают, что работа с людьми старшего поколения выходит за рамки стандартного сервиса. Для этой категории клиентов разработаны специальные условия: повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, кешбэк в рублях, а также комплексная бесплатная защита от мошенничества.

«В этом году мы внедрили новую модель лояльности, которая позволяет получать больше преимуществ за привычные действия. Так, за полтора месяца свои финансовые условия улучшили более 2,2 млн пенсионеров, или каждый третий клиент, просто совершая ежедневные траты и размещая в ВТБ свои сбережения», - сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер.

Наиболее востребованными инструментами среди пожилых клиентов остаются классические сберегательные продукты. Накопительный счет или депозит есть буквально у каждого второго пенсионера, который обслуживается в банке.

Что касается географии, самая активная динамика подключений в 2026 году к банку наблюдается в столичном регионе (Москва и область), а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.